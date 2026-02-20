Maduro y su esposa recibieron la primera visita consular en prisión en Estados Unidos

El gobierno de Venezuela confirmó que un funcionario se reunió con Nicolás Maduro y su esposa en Nueva York, mientras esperan su proceso judicial.

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, confirmó este viernes que el expresidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, detenidos en Estados Unidos desde el pasado 3 de enero, recibieron su primera visita consular por parte del Estado venezolano en una cárcel federal de Nueva York.

La diligencia se realizó en el marco de lo que Cabello definió como acciones orientadas a garantizar la protección y el acceso a sus derechos mientras continúan bajo custodia extranjera.

Visita a Nicolás Maduro La visita fue autorizada “bajo los protocolos del derecho internacional”, explicó Cabello, lo que permitió que un representante oficial de Venezuela estableciera “contacto directo” con Maduro y Flores. Por el momento, no se ha precisado la fecha exacta en que se produjo el encuentro, aunque fuentes judiciales señalan que el 30 de enero recibieron a un funcionario enviado por Caracas para asegurar la asistencia consular que les corresponde.

La confirmación llega en un contexto en el que Venezuela no cuenta con sedes diplomáticas operativas en Nueva York desde la ruptura de relaciones bilaterales con Estados Unidos en 2019. Cabello subrayó que, ante la ausencia de representación tradicional, el acceso consular se convierte en el mecanismo fundamental para verificar la situación de los detenidos y atender cualquier manifestación de voluntad de su parte.

La captura de Maduro y su esposa Maduro y Flores fueron capturados en Caracas durante una operación militar estadounidense el 3 de enero, en medio de lo que Washington describió como “ataques aéreos y acciones terrestres” contra objetivos del gobierno venezolano, que culminaron con su traslado a suelo estadounidense. El operativo dejó un saldo de víctimas y generó una ola de reacciones internacionales, desde protestas y condenas hasta respaldos a la acción estadounidense.