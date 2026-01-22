"Nicolás Maduro está siendo juzgado en Nueva York, pero Vladimir Putin no": Volodmir Zelenski increpó a Europa en su discurso en Davos

El presidente de Ucrania , Volodimir Zelenski , lanzó este jueves duras críticas contra Europa durante su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos , al cuestionar la falta de decisiones concretas del continente frente a la guerra con Rusia y a las amenazas de seguridad que, advirtió, siguen sin una respuesta efectiva.

“El año pasado dije aquí que Europa debe saber defenderse. Ha pasado un año y nada ha cambiado”, disparó Zelenski ante los líderes políticos y económicos reunidos en la cumbre, en una de las intervenciones más contundentes del mandatario desde el inicio del conflicto.

A lo largo de su exposición, el presidente ucraniano apuntó directamente contra lo que describió como falta de voluntad política. “¿Qué falta: tiempo o decisión? Con demasiada frecuencia, en Europa siempre hay algo más urgente”, cuestionó.

Zelenski también comparó la reacción internacional frente a otros escenarios recientes. “En el hemisferio occidental, el presidente Donald Trump lanzó una operación en Venezuela y Nicolás Maduro fue arrestado. Hay distintas opiniones, pero los hechos son claros: Maduro está siendo juzgado en Nueva York, mientras que Vladimir Putin no solo sigue libre , sino que pelea por su dinero congelado en Europa”, afirmó.

En ese marco, el mandatario insistió en la necesidad de que Europa cuente con fuerzas armadas propias capaces de defenderla, sin depender exclusivamente de la OTAN ni del respaldo automático de Estados Unidos. “Hoy Europa vive de la creencia de que, si llega el peligro, la OTAN actuará. Pero nadie ha visto realmente a la alianza en acción”, advirtió.

Zelenski fue más allá y planteó un escenario concreto: “Si Putin decide invadir Lituania o Polonia, ¿quién responderá? La OTAN existe porque se cree que Estados Unidos intervendrá. ¿Y qué pasa si no lo hace?”, preguntó.

La reunión de Zelenski con Trump

El discurso del líder ucraniano se dio en paralelo a una tensa reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también en Davos. Tras el encuentro, ambos coincidieron en que “la guerra debe terminar”, aunque no hubo anuncios sobre un plan de paz ni acuerdos sobre los límites territoriales de Ucrania, uno de los puntos clave en las negociaciones.

Volodímir Zelenski y Donald Trump Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, pide la presión de Donald Trump para con Rusia. DPA

“Muchas personas creen que las cosas se resolverán solas. No podemos depender de creencias. Debemos actuar ahora”, concluyó Zelenski frente a una ovación de pie, con un mensaje directo a una Europa a la que reclama decisiones urgentes frente al mayor conflicto armado en el continente desde la Segunda Guerra Mundial.