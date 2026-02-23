Nueva York en estado de emergencia: así se vive el toque de queda por histórico temporal de nieve

El alcalde de la ciudad de Nueva York declaró el estado de emergencia y un toque de queda obligatorio para todo tipo de vehículos exceptuando a los que pertenezcan a actividades esenciales y de emergencia debido al temporal de nieve que azota a gran parte de la costa este de los Estados Unidos .

Además, es la primera vez en nueve años que la Gran Manzana está bajo alerta de ventisca, fenómeno que combina nieve intensa con vientos peligrosos, y que ha obligado a cancelar más de 5.000 vuelos este lunes.

La potente tormenta invernal con condiciones de ventisca mantiene este lunes paralizado el noreste de Estados Unidos, dejando acumulaciones de nieve que superan los 60 centímetros en algunas zonas de Nueva Jersey y casi alcanzan los 40 cm en la ciudad de Nueva York, lo que amenaza con batir récords históricos en la Gran Manzana.

El terrible temporal de nieve en Estados Unidos recrudeció y obligó a las autoridades en la ciudad de Nueva York a prohibir el tránsito de vehículos no esenciales.

Por esta razón, el alcalde Zohran Mamdani prohibió los viajes no esenciales hasta las 12:00 hora local (14 hora argentina) del lunes.

"Estamos pidiendo a todos los neoyorquinos que eviten todo viaje no esencial", afirmó el alcalde.

El Alcalde De Nueva York Impone Un Toque De Queda Por El Temporal X: @AlertaMundoNews

Por otro lado, más de 200.000 hogares y negocios en Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Nueva York y Pensilvania, se encuentran sin suministro eléctrico debido al brutal temporal que ya posee alertas desde Carolina del Norte hasta el norte de Maine, con algunas advertencias también en el este de Canadá.

Más de 40 millones bajo alerta por una feroz tormenta invernal en EE.UU.

La potente tormenta invernal mantiene en vilo a más de 40 millones de personas en el noreste y la región del Atlántico medio de Estados Unidos. El fenómeno, que ya provocó la cancelación masiva de vuelos y la paralización del transporte público, se intensificaba durante la madrugada del lunes.

Según informó The New York Times, el sistema avanzaba con condiciones de ventisca y nevadas extremas. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que la tormenta alcanzaría su punto máximo durante la noche, con precipitaciones que podrían superar los cinco centímetros por hora.

Es impresionante la tormenta de nieve que afecta a Estados Unidos. Foto: AFP Es impresionante la tormenta de nieve que afecta a Estados Unidos. Foto: AFP

Acumulaciones récord y cortes masivos de luz

En apenas 12 horas, zonas de Nueva Jersey y Nueva York registraron acumulaciones de hasta 30 centímetros de nieve. Los pronósticos indican que en partes de Nueva Inglaterra podrían superarse los 60 centímetros, mientras que la ciudad de Nueva York se encamina a recibir al menos 45 centímetros.

De concretarse esa cifra, se trataría de la tormenta más intensa en la Gran Manzana desde 2016, cuando una histórica ventisca dejó cerca de 70 centímetros en Central Park.

Vuelos cancelados y transporte paralizado

El temporal obligó a cancelar la mayoría de los vuelos en los tres principales aeropuertos del área metropolitana de Nueva York. En total, más de 4.200 vuelos comerciales fueron suspendidos en todo Estados Unidos, de acuerdo con datos de FlightAware.

Nevada Estados Unidos 4 La increíble tormenta de nieve en Estados Unidos X

El transporte público también quedó prácticamente detenido. La empresa NJ Transit suspendió por completo sus servicios de autobuses, trenes y tren ligero. En tanto, el Long Island Rail Road interrumpió su operación desde la 1 de la madrugada.

En medio del temporal, las autoridades decidieron otorgar jornada libre por nieve a los 900.000 estudiantes del sistema público de Nueva York, incluyendo la cancelación de clases remotas. La región permanece en alerta mientras la tormenta continúa su avance.