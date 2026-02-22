Toque de queda y estado de emergencia en Nueva York ante una inminente tormenta de nieve histórica

El noreste de Estados Unidos se prepara para un evento meteorológico que podría ser el más severo en años. Con acumulaciones de nieve que podrían superar los 60 cm y ráfagas de 80 km/h, el alcalde ordenó el cierre total de la ciudad de Nueva York desde esta noche.

La ciudad que nunca duerme se verá obligada a hacer una pausa obligatoria. Ante la inminencia de lo que los meteorólogos califican como una tormenta "especialmente violenta", las autoridades de Nueva York activaron protocolos de emergencia.

¿Cuándo es el toque de queda en Nueva York? El alcalde Zohran Mamdani anunció un toque de queda estricto que busca despejar las calles para los equipos de emergencia y evitar tragedias en las carreteras. Esto comenzará a las 21:00 (horario local) de este domingo y se extenderá hasta las 12:00 del lunes.

La prohibición total de circulación por calles, puentes y carreteras rige para todos excepto al personal esencial y viajes de urgencia extrema.

¿Cómo será la tormenta de nieve que golpeará a Nueva York? El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha emitido una alerta de ventisca que describe condiciones potencialmente mortales debido a la combinación de tres factores críticos: