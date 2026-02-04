"Relatos salvajes": una mujer destrozó a martillazos el parabrisas del auto de su ex en plena calle

Una mujer atacó con un martillo el auto de su expareja en General Madariaga y el violento episodio quedó registrado en video.

La mujer ya había tenido situaciones de hostigamiento antes de este episodio.

El salvaje ataque ocurrió este martes en General Madariaga, donde una mujer, a plena luz del día y en un momento de furia, destrozó con un martillo el parabrisas del auto de su expareja. El hecho quedó registrado por uno de los testigos, en un video en el que se observa a la agresora, descalza y en medio de la calle, rompiendo el vidrio a martillazos.

Según trascendió, la víctima del ataque fue Oscar Lucero, un hombre de 70 años que al momento del hecho se encontraba trabajando. La mujer fue identificada como Ana Rosmeri Peñalo, de 56 años, de origen dominicano y ex de Lucero.

En las imágenes difundidas se puede ver a la mujer, descalza en plena vía pública y con un martillo en la mano, cuando primero rompe los espejos retrovisores de la camioneta y luego comienza a golpear violentamente el parabrisas.

El video del ataque y los pedidos de la víctima Una mujer le rompió a martillazos el parabrisas al auto de su ex X Tras el episodio, el hombre solicitó que se implementen medidas de protección ante las reiteradas situaciones de hostigamiento que, según denunció, sufre por parte de su ex pareja.