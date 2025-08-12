Un diputado opositor lució una polémica remera en el Congreso tras los dichos de Diana Mondino sobre Milei

La excanciller continúa en boca de todos tras su polémica entrevista con el canal Al Jazzera, en el que habló del caso $LIBRA. El diputado Esteban Paulón reaccionó.

Tras los dichos de Mondino sobre Milei, un diputado opositor lució una particular remera en el Congreso.

Los dichos de la excanciller Diana Mondino en torno a la promoción de la criptomoneda $LIBRA continúan haciendo repercusiones, incluso dentro del Congreso de la Nación. Este martes, el diputado izquierdista Esteban Paulón lució una particular remera en la Cámara de Diputados, con la leyenda: "Corrupto o estúpido".

Mondino generó revuelo días atrás cuando acudió al canal catarí Al Jazzera, oportunidad en la cual criticó a Javier Milei en el marco del caso $LIBRA. Aseguró que la publicación del criptoactivo fue "o bien un caso de corrupción del Estado o una falta de inteligencia por parte del presidente". Desde su renuncia en octubre del año pasado, la excanciller había mantenido un perfil bajo y, de hecho, al despedirse de su puesto agradeció al Gobierno.

Los dichos de Diana Mondino Diana Mondino en diálogo con Al Jazeera El periodista británico Mehdi Hasan, conductor del ciclo Head to head, tocó varios temas durante la entrevista pero tenía una fijación por este en particular. Al principio, la argentina trató de enfocarse en los tratados alcanzados entre la Unión Europa y el Mercosur en materia comercial y los beneficios que esto brindaría, pero el comunicador insistió.

"¿Es un presidente corrupto?", le preguntó el entrevistador, a lo que Mondino respondió: "Espero que no, y si lo es, algún día tendrá que ir a la cárcel". Luego, añadió: "Hay dos posibilidades: o no es muy inteligente o fue una suerte de corrupto. Vos elegís, yo no sé".

La curiosa remera de Esteban Paulón El diputado del bloque Encuentro Federal Esteban Paulón, participó del plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, en el cual se dictaminó este martes un proyecto que reactiva la investigación por la criptomoneda $LIBRA en el Congreso. Aprovechó dicha ocasión para lucir una remera con un mensaje que hace referencia a la entrevista de Mondino: "Corrupto o estúpido".