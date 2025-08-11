Ranking: cuáles son los mejores y peores intendentes de provincia de Buenos Aires

En un año electoral clave con focos en la Provincia, se presta especial atención a los sondeos y tendencias.

Dentro de un año electoral clave, con muchas alianzas nuevas y tensiones en el armado, se presta especial atención a las encuestas. En este sentido, la firma CB Consultora reveló cuál es la imagen positiva de los intendentes de la provincia de Buenos Aires en lo que va del mes de agosto. Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas, es quien lidera el podio; mientras que el último puesto se lo lleva Damián Selci, de Hurlingham.

Nardini encabeza el ranking con un 62,7% de imagen positiva. Es seguido por Diego Valenzuela, de Tres de Febrero, con un 62,0%. En tercer lugar se ubica Jaime Méndez, de San Miguel, con un 61,5%. A su turno, el alcalde que más creció en comparación con la última medición fue Mariano Cascallares, de Almirante Brown, con un aumento de +3,4%.

los mejores y peores intendentes de provincia de Buenos Aires en agosto 2025 Los mejores y peores intendentes de provincia de Buenos Aires durante agosto. CB Consultora Por el contrario, los tres intendentes bonaerenses peor valorados este mes son Selci, Hurlingham, con tan sólo un 38,5% de imagen positiva. Luego Pablo Descalzo, de Ituzaingó, con 39,3%. El antepenúltimo es Andrés Watson, de Florencio Varela, con 40,1%. Y el alcalde que más cayó en el ranking fue Julio Zamora (Tigre), con una disminución de -2,2%.

Cómo fue el ranking de intendentes en julio Los intendentes bonaerenses mejor valorados en julio por sus vecinos fueron Federico Achával, de Pilar, con un 62,0% de imagen positiva; seguido por Valenzuela, de Tres de Febrero, con un 61,8%. Y en tercer lugar Fernando Gray, de Esteban Echeverría, con un 61,5%.