Madres de Plaza de Mayo apoyaron a Nicolás Maduro tras las amenazas de Estados Unidos

Tras la advertencia de Estados Unidos de arrestar al líder venezolano, las Madres de Plaza de Mayo se metieron en el conflicto y publicaron una carta en favor de Nicolás Maduro.

En las últimas horas, quien se sumó al conflicto entre Estados Unidos y Nicolás Maduro fue la asociación de las Madres de Plaza de Mayo. En sus redes sociales, publicó un extenso comunicado en el que demostró su apoyo al líder de Venezuela.

En ese sentido, las Madres le enviaron su "solidaridad" ante las amenazas del "imperialismo norteamericano". Tras esto, mencionaron: "Hemos estado hace pocos días en Venezuela y pudimos comprobar el carácter democrático y popular de la Revolución Bolivariana, que sigue viva y dando soluciones concretas al pueblo". "Por eso este nuevo ataque a su líder", consideraron.

El comunicado de las Madres de Plaza de Mayo El comunicado de las Madres de Plaza de Mayo Instagram | @madresdeplazademayo La carta de Madres de Plaza de Mayo en favor de Nicolás Maduro En el comunicado, firmado por Carmen Arias, la organización criticaron: "Lo único que sabe hacer el imperialismo es ponerle precio a la dignidad de los pueblos. Pero no todo se compra, ni todo se vende". Al respecto, comentaron: "Para las Madres la vida solo vale vida, y los logros de una Revolución se defienden con organización política, estudio, solidaridad y militancia".

Luego, le dejaron un mensaje al líder del régimen bolivariano: "No aflojes, Maduro. No bajen los brazos, venezolanos y venezolanas de la Patria Grande. Las Madres de Plaza de Mayo estamos y estaremos junto a ustedes, siempre".

En ese contexto, expresaron: "Nuestra eterna compañera Hebe de Bonafini, que tantas veces estuvo al lado de Hugo Chávez, grita junto a nosotras: ¡Viva Nicolás Maduro! ¡Viva la Revolución Bolivariana!".