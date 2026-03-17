Cómo impacta en Mendoza la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud

El canciller Pablo Quirno anunció este martes que Argentina formalizó su salida de la Organización Mundial de la Salud ( OMS ) , una decisión tomada por el Gobierno de Javier Milei en sintonía con la postura adoptada por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Desde el Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza calificaron esta medida como un “error” pero advirtieron que tendrá muy poco impacto en la provincia.

“Hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) , al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país”, escribió esta mañana en su cuenta de X el canciller argentino.

A partir de la salida de la OMS , el país dejará de participar de programas, fondos y foros técnicos coordinados por el organismo y apostará a buscar acuerdos bilaterales y ámbitos regionales en materia de políticas sanitarias.

La medida no generó sorpresa en el Gobierno de Mendoza, que ya estaba al tanto de la decisión adoptada por la Nación hace más de un año.

El ministro de Salud y Deportes de Mendoza, Rodolfo Montero , expresó sus críticas a la determinación que calificó como un “error” de parte del Gobierno nacional, si bien reconoció que este organismo ha demostrado tener poca capacidad de injerencia real en materia sanitaria.

“Hoy se hace efectivo pero se había anunciado hace poco más de un año. En ese momento fui crítico de salir de la Organización Mundial de la Salud, si bien comparto alguna idea general de que las instituciones internacionales en general se han burocratizado y tienen poco impacto real en la toma de decisiones. El exceso de protocolo hace que tengan poca capacidad de injerencia”, expresó en diálogo con el programa “Digamos Todo” de MDZ Radio 105.5 FM.

El funcionario remarcó que es importante formar parte de esos organismos internacionales para cooperar en políticas sanitarias, ya que la salud no es de un solo país.

“Ya se vio como la OMS no pudo tener injerencia real en la gestión de la pandemia en el mundo. Soy crítico en algún punto de esos organismos internacionales para que mejoren. Ahora, no me parece que no debieran existir y no me parece que nosotros tengamos que salir de ellos. Me parece que tenemos la responsabilidad de articular políticas públicas con el resto de los países porque la salud no está cerrada en uno”, manifestó Montero.

En este sentido, el ministro de Salud mendocino fue categórico y dijo que “yo no hubiera salido, creo que ha sido un error salir de la OMS”.

El impacto de la medida

De todas maneras, advirtió que “va a tener poco impacto en Argentina, porque el país trabaja principalmente con la Organización Panamericana de la Salud, que es un anexo de la OMS”.

“La Argentina trabaja muy cercana a la Organización Panamericana de la Salud y seguimos haciendo acuerdos de cooperación técnica. Las vacunas se adquieren a través del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud y sigue estando en Argentina y Mendoza coopera muchísimo”, concluyó el funcionario.