En qué invirtió el Gobierno de Milei la plata "fresca" que llegó desde el Fondo Monetario Internacional

El Gobierno traspasó los US$2.000 millones que recibió al FMI al Banco Central como pago por el rescate de las letras del Tesoro ( LEFI ) a través de la Resolución Conjunta 37/2025 publicada en el Boletín Oficial del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Finanzas .

La operación se realizó a valor de mercado por lo que se recuperaron bonos por US$3.269 millones. El Secretario de Finanzas, Pablo Quirno , precisó que esta recompra significa una reducción de la deuda bruta por $1.269 millones.

La cartera económica espera que la decisión funcione como una señal al mercado de que el BCRA tiene más poder de fuego en caso de una corrida contra el peso.

Esta es la segunda operación de recompra y está dentro del plan de capitalización del BCRA anunciado en abril junto al acuerdo con el FMI.

La primera operación realizada en mayo de este año, con el primer desembolso de US$12.000 millones del programa con el FMI, canceló Letras Intransferibles por US$13.617 millones reduciendo la deuda bruta en US$1.617 millones.

“En total, ambas operaciones de compra cancelaron deuda bruta del Tesoro por US$16.886 millones reduciéndola en US$2.886 millones y recapitalizando al BCRA por US$14.000 millones”, según indicó Quirno en redes sociales.

El funcionario agregó que “es importante destacar que estos desembolsos, ahora en poder del BCRA, no han sido utilizados. Ni para operaciones de cambio ni el pago de los vencimientos del 9/7 ni el pago de intereses al FMI del 1/8 financiados por el superávit fiscal que el Estado Nacional obtiene desde enero de 2024”.

Quirno sostuvo que “las Letras Intransferibles fueron un “pagadios” utilizado por gobiernos kirchneristas para apropiarse de las reservas del BCRA”.