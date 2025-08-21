José Mayans trató de "tonta" a Virginia Gallardo y la libertaria salió a cruzarlo en las redes

El jefe del bloque de Unión por la Patria en el Senado , J osé Mayans , volvió a protagonizar un momento polémico en el recinto al tildar de "tonta" y "estúpida" a Virginia Gallardo , candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza. La actriz no lo dejó pasar y salió a responderle por X.

El formoseño se burló de la flamante libertaria en medio de un descargo contra Javier Milei. "Hace un año que me están diciendo que voy a ganar 9 o 10 millones de pesos y cada vez que voy a revisar mi cuenta me hago el bocho y veo que ni siquiera llega a la mitad”, lanzó.

Luego de tildar al presidente de “mentiroso”, Mayans sostuvo: “Ganamos menos que un juez de primera instancia y el presidente dice que ganamos 10 millones de pesos, nunca ganamos esa plata".

“Le digo a la tonta esta, si cree que va a venir acá a ganar 10 millones... ¿cómo se llama? Virginia Gallardo. Ella dice en una mesa tradicional que quiere ganar 9 millones, la verdad que una tonta, una estúpida, porque le digo, desde ya, que si cree que va a venir acá para ganar esa plata acá no se gana esa plata, se comió la mentira del Presidente", arremetió el senador.

Tras la viralización del discurso de Mayans en la sesión del Senado, la exvedette salió a responderle sin tapujos al peronista. “Más tonto y estupido Sr Mayans es no saber que soy candidata a Diputada y no a Senadora, asi que no tendrá el gusto de tenerme como compañera”, disparó en su cuenta de X.

“Aparte de quedarse con un recorte que iba direccionado a los misioneros que cambiaron su voto en Ficha Limpia ni más ni menos. Pero tiene razón ! no ganan ese dinero, van a ganar más. Porque esa información no me la da Milei, sino los medios más prestigiosos donde me informo a diario”, agregó la candidata a diputada.

Por último, Gallardo cerró su respuesta a pura chicana: “Quería felicitarlo por la educación que maneja en su léxico tratando así a una mujer que podría ser su hija... Después me mandan a estudiar a mí”, concluyó.

El cruce se dio en el marco de un nuevo aumento de sueldo de los senadores, que alcanzará los $10,2 millones en bruto para fin de año. Se trata de una suba automática otorgada por una cláusula que fue aprobada en abril de 2024.