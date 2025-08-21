José Mayans trató de "tonta" a Virginia Gallardo y la libertaria salió a cruzarlo en las redes
El jefe de la bancada peronista en el Senado criticó a Virginia Gallardo y la candidata libertaria le respondió con los tapones de punta.
El jefe del bloque de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, volvió a protagonizar un momento polémico en el recinto al tildar de "tonta" y "estúpida" a Virginia Gallardo, candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza. La actriz no lo dejó pasar y salió a responderle por X.
El formoseño se burló de la flamante libertaria en medio de un descargo contra Javier Milei. "Hace un año que me están diciendo que voy a ganar 9 o 10 millones de pesos y cada vez que voy a revisar mi cuenta me hago el bocho y veo que ni siquiera llega a la mitad”, lanzó.
Luego de tildar al presidente de “mentiroso”, Mayans sostuvo: “Ganamos menos que un juez de primera instancia y el presidente dice que ganamos 10 millones de pesos, nunca ganamos esa plata".
“Le digo a la tonta esta, si cree que va a venir acá a ganar 10 millones... ¿cómo se llama? Virginia Gallardo. Ella dice en una mesa tradicional que quiere ganar 9 millones, la verdad que una tonta, una estúpida, porque le digo, desde ya, que si cree que va a venir acá para ganar esa plata acá no se gana esa plata, se comió la mentira del Presidente", arremetió el senador.
La respuesta de Virginia Gallardo a José Mayans
Tras la viralización del discurso de Mayans en la sesión del Senado, la exvedette salió a responderle sin tapujos al peronista. “Más tonto y estupido Sr Mayans es no saber que soy candidata a Diputada y no a Senadora, asi que no tendrá el gusto de tenerme como compañera”, disparó en su cuenta de X.
“Aparte de quedarse con un recorte que iba direccionado a los misioneros que cambiaron su voto en Ficha Limpia ni más ni menos. Pero tiene razón ! no ganan ese dinero, van a ganar más. Porque esa información no me la da Milei, sino los medios más prestigiosos donde me informo a diario”, agregó la candidata a diputada.
Por último, Gallardo cerró su respuesta a pura chicana: “Quería felicitarlo por la educación que maneja en su léxico tratando así a una mujer que podría ser su hija... Después me mandan a estudiar a mí”, concluyó.
El cruce se dio en el marco de un nuevo aumento de sueldo de los senadores, que alcanzará los $10,2 millones en bruto para fin de año. Se trata de una suba automática otorgada por una cláusula que fue aprobada en abril de 2024.