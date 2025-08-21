Las imágenes de la tensa marcha afuera del Senado por el financiamiento al Garrahan y a las universidades

En el marco del debate por el financiamiento para el Hospital Garrahan y las universidades, manifestantes se movilizaron al Congreso bajo un gran operativo.

Nuevo día de movilizaciones frente al Congreso de la Nación.

Este jueves se lleva a cabo una manifestación en las afueras del Congreso, mientras adentro debaten por el refinanciamiento del Hospital Garrahan y las universidades. Distintas organizaciones sociales y autoconvocados se movilizan en medio de un gran operativo de seguridad.

Así como este miércoles marcharon los jubilados junto a familiares de personas con discapacidad en contra del veto que determinó Javier Milei, en esta oportunidad la Plaza del Congreso vuelve a vivir una gran movilización. Allí se manifiestan por un nuevo presupuesto para las universidades públicas y también se movilizan por la emergencia pediátrica, solicitando más fondos para el Hospital de Pediatría Garrahan.

Junto a ellos se observó una gran presencia del Sindicato de Camioneros, entre otras organizaciones. Todo bajo tenso clima después de que Prefectura aplicará el protocolo antipiquete.

Mientras tanto, dentro del Senado se debate distintos decretos que definieron la desregulación en la Marina Mercante, el Instituto del Teatro y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, el Banco Nacional de Datos Genéticos, el INTI y el INTA, y la eliminación de Vialidad Nacional.