Marcha en el Congreso en medio de la sesión en Diputados: los reclamos claves
A la tradicional marcha de jubilados se suman los manifestantes que reclaman para que "no se abandonen los derechos de las personas con discapacidad".
La Cámara de Diputados sesiona este miércoles para tratar los vetos del presidente Javier Milei sobre la ley de Emergencia en Discapacidad y el aumento de las jubilaciones. Mientras tanto, gremios, jubilados y organizaciones sociales realizan una marcha en la Plaza del Congreso.
Video: jubilados marchan frente al Congreso
Así se vive la marcha en el medio del debate de Diputados
Las agrupaciones, entre las que se encuentran Jubilados en Lucha y Jubilados Insurgentes, CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma, además de familiares y personas con discapacidad, partieron desde distintos puntos para finalmente conglomerarse en el Congreso.
Te Podría Interesar
En el lugar, asimismo, se encuentran las Fuerzas Federales y la Policía de la Ciudad, quienes se asegurarán de respetar el protocolo antipiquetes, por lo que no se podrá manifestar en otro lado que no sea la plaza. Por otro lado, las inmediaciones del Congreso hasta, aproximadamente, la altura de la avenida Corrientes se encuentran cortadas.
A los ya conocidos pedidos por el aumento de las jubilaciones, se suman los manifestantes que reclaman para que "no se abandonen los derechos de las personas con discapacidad".
Las personas reunidas en la plaza, asimismo, escucharán historias en primera persona del personal que trabaja con la discapacidad en su cotidianidad y cómo la falta de financiamiento afectó su trabajo.
La Cámara de Diputados, por su parte, comenzó una intensa jornada impulsada por los bloques opositores. Se tratarán, además de los vetos presidenciales, los proyectos de los gobernadores vinculados a la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles.