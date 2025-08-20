Marcha en el Congreso en medio de la sesión en Diputados: los reclamos claves

A la tradicional marcha de jubilados se suman los manifestantes que reclaman para que "no se abandonen los derechos de las personas con discapacidad".

Video: jubilados marchan frente al Congreso Marcha en el Congreso Marcha en el Congreso Así se vive la marcha en el medio del debate de Diputados Las agrupaciones, entre las que se encuentran Jubilados en Lucha y Jubilados Insurgentes, CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma, además de familiares y personas con discapacidad, partieron desde distintos puntos para finalmente conglomerarse en el Congreso.

En el lugar, asimismo, se encuentran las Fuerzas Federales y la Policía de la Ciudad, quienes se asegurarán de respetar el protocolo antipiquetes, por lo que no se podrá manifestar en otro lado que no sea la plaza. Por otro lado, las inmediaciones del Congreso hasta, aproximadamente, la altura de la avenida Corrientes se encuentran cortadas.

A los ya conocidos pedidos por el aumento de las jubilaciones, se suman los manifestantes que reclaman para que "no se abandonen los derechos de las personas con discapacidad".

Las personas reunidas en la plaza, asimismo, escucharán historias en primera persona del personal que trabaja con la discapacidad en su cotidianidad y cómo la falta de financiamiento afectó su trabajo.