El Senado convirtió en ley la emergencia pediátrica en el Garrahan y financiamiento universitario

El Senado convirtió en ley la emergencia pediátrica en el Garrahan

Con 62 votos afirmativos y apenas 10 negativos, el Senado convirtió en ley la emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan. La iniciativa había generado un fuerte consenso en el recinto, dada la situación crítica que atraviesa la institución por falta de insumos y recursos para atender la creciente demanda de pacientes. Con esta medida, el Congreso busca garantizar la asistencia inmediata y reforzar el financiamiento de uno de los centros de salud más emblemáticos del país. Sin embargo, representa un duro golpe al gobierno de Javier Milei.

El proyecto aprobado establece partidas extraordinarias y mecanismos de emergencia para sostener el funcionamiento del hospital, que recibe diariamente a miles de niños y niñas de todo el territorio nacional. La normativa contempla además la compra de medicamentos, la incorporación de personal especializado y la agilización de procesos administrativos para que los recursos lleguen en tiempo y forma. Se trata de una respuesta a los reclamos de médicos, enfermeros y familias que venían advirtiendo sobre la gravedad de la situación.

La declaración de emergencia pediátrica en el Garrahan no solo implica un alivio inmediato para el personal de salud y los pacientes, sino que también abre el debate sobre la necesidad de una política sanitaria más amplia y sostenida en el tiempo. Diversos legisladores destacaron que el hospital cumple un rol fundamental en el sistema público y que la nueva ley representa un compromiso del Estado con la infancia y la salud pública en general.