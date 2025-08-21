El tenso comentario de Federico Sturzenegger al titular de la Cámara Argentina de Comercio

Durante la inauguración del Council of the Americas, Federico Sturzenegger le exigió a Mario Grinman que retire una cautelar judicial y lo tildó de "casta".

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, protagonizó un tenso momento en la inauguración del el Council of the Americas. Mientras daba su discurso frente a los empresarios, increpó al presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, a quien tildó de “casta”.

En el Hotel Alvear, el funcionario de Javier Milei se refirió a la medida cautelar de la CAC contra un decreto que prohibió el cobro de un aporte obligatorio por parte de las cámaras comerciales. “La CAC ha hecho una presentación en la Justicia para preservar un privilegio que, para nosotros, es ilegal porque no se puede usar un convenio colectivo para imponer una obligación de pagar”, afirmó.

Sturzenegger.jpg En ese marco, Sturzenegger se dirigió directamente a Grinman y le dijo: “Así que Mario te pido por favor, sería un gran gesto bajar esa cautelar". Sin embargo, su comentario inició un diálogo que no le resultó favorable.

Al directivo no le tembló el pulso para rechazar el pedido delante de todos, ante lo que el ministro respondió: "¿No va a suceder? Bueno, la casta se defiende con uñas y dientes. Pensé que me iba a llevar tu acuerdo para darla de baja", disparó. Finalmente, Grinman cerró la conversación con una fuerte afirmación: "Vivimos en democracia".

Federico Sturzenegger tildó de "casta" al titular de la Cámara Argentina de Comercio El motivo detrás del cruce entre Federico Sturzenegger y Mario Grinman El conflicto entre el Gobierno y Grinman inició en marzo, cuando la administración libertaria eliminó los aportes obligatorios que las empresas tenían que hacer a las cámaras empresariales por cláusulas de convenios colectivos, aunque no estuvieran afiliadas a ellas.