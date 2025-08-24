El llamativo posteo de Marcos Galperin sobre el escándalo de los audios de Spagnuolo
En medio del escándalo que rodea a los Milei, Marcos Galperin se metió en la polémica y compartió en su cuenta de X un impactante mensaje.
En medio del escándalo político por los audios de presuntas coimas que involucran a la secretaria general del Gobierno, Karina Milei y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem, el empresario Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, intervino en el debate público y generó impacto con un mensaje en redes sociales.
Qué compartió Marcos Galperin en su cuenta de X
Tras la destitución de Diego Spagnuolo, el empresario tecnológico reposteó un tuit del usuario Fran Casaretto quien califica la denuncia como una "opereta absurda para voltear a Milei".
El texto, además, compara la crisis actual con la vivida en 2019 durante el gobierno de Mauricio Macri y advierte a los votantes: "¿Vas a volver a ser el mismo pelotudo? Usá la cabecita".
El mensaje, compartido por uno de los empresarios más influyentes de la Argentina, sostiene que en 2019 "inflaron el dólar para voltear a Macri" y que la sociedad "les creyó". Bajo esa lógica, plantea que ahora se busca repetir la maniobra para desestabilizar al Gobierno de Javier Milei mediante una causa de corrupción.
Con su publicación, Marcos Galperin avalaría la teoría de que el caso de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad no responde a un hecho de corrupción genuino, sino a una operación política.