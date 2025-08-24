El llamativo posteo de Marcos Galperin sobre el escándalo de los audios de Spagnuolo

En medio del escándalo que rodea a los Milei, Marcos Galperin se metió en la polémica y compartió en su cuenta de X un impactante mensaje.

En medio del escándalo político por los audios de presuntas coimas que involucran a la secretaria general del Gobierno, Karina Milei y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem, el empresario Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, intervino en el debate público y generó impacto con un mensaje en redes sociales.

Qué compartió Marcos Galperin en su cuenta de X Tras la destitución de Diego Spagnuolo, el empresario tecnológico reposteó un tuit del usuario Fran Casaretto quien califica la denuncia como una "opereta absurda para voltear a Milei".

El texto, además, compara la crisis actual con la vivida en 2019 durante el gobierno de Mauricio Macri y advierte a los votantes: "¿Vas a volver a ser el mismo pelotudo? Usá la cabecita".

El mensaje, compartido por uno de los empresarios más influyentes de la Argentina, sostiene que en 2019 "inflaron el dólar para voltear a Macri" y que la sociedad "les creyó". Bajo esa lógica, plantea que ahora se busca repetir la maniobra para desestabilizar al Gobierno de Javier Milei mediante una causa de corrupción.