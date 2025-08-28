El Gobierno de Kicillof se despegó de los piedrazos y apuntó contra los responsables: "No cuidaron al presidente"

El ministro de Seguridad bonaerense repudió la agresión al Presidente en Lomas de Zamora, pero cuestionó el operativo organizado por la custodia presidencial.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires despegó a la gestión de Axel Kicillof de los incidentes en Lomas.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, condenó la agresión sufrida por Javier Milei durante la caravana electoral realizada ayer en Lomas de Zamora. Sin embargo, apuntó contra la Casa Militar —responsable de la custodia presidencial— al considerar que “expusieron al Presidente a una situación riesgosa” en medio de “un clima de violencia creciente”.

Ataque A Javier Milei

“Repudiamos los hechos de violencia, que afortunadamente no llegaron a impactar en él gracias a nuestro trabajo, aunque igualmente terminó corriendo para resguardarse”, señaló el funcionario de la gestión de Axel Kicillof.

En diálogo con el programa De Acá en Más de Urbana Play, Alonso aclaró que la organización del operativo no estuvo en manos de la Policía bonaerense sino de la Casa Militar. “El jefe de seguridad presidencial es el jefe de la Casa Militar. Yo no decidí la caravana ni tenía información previa; recién a las nueve de la noche del día anterior recibimos la orden de servicio”, explicó.