El ministro de Seguridad de Kicillof calificó de "puesta en escena" los incidentes en Lomas de Zamora

Javier Alonso aseguró que la recorrida de Milei, Karina y Espert en Lomas de Zamora fue “una provocación” para tapar los audios filtrados de Diego Spagnuolo.

El ministro de Seguridad de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, calificó la recorrida del presidente Javier Milei, su hermana Karina y el diputado José Luis Espert por Lomas de Zamora como “una provocación” y “una puesta en escena”, señalando que el gobierno libertario buscó “tapar” el escándalo generado por los audios filtrados del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, que involucran a Karina Milei en una presunta trama de corrupción.

Consultado sobre los incidentes ocurridos durante la recorrida, Alonso aseguró en el ciclo Uno Tres Cinco que fue “irresponsable” organizar un acto en un contexto donde “la gente está muy mal” y en un distrito donde la administración libertaria registra elevada desaprobación.

El funcionario agregó: “A mí me parece que acá había una cuestión de oportunidad. No sé en qué condiciones estaban de hacer el acto que fueron a hacer”, y recordó un episodio reciente en Junín: “La verdad es que uno piensa en lo que pasó en Junín hace poquito. Fuimos a Junín y la falta de respeto del candidato Espert, que se acercó a provocar a la militancia, generó más violencia.”

La dura respuesta del funcionario de Axel Kicillof Sobre la jornada en Lomas de Zamora, Alonso señaló: “Todos sabíamos que no iba a ser bienvenido en ese lugar.” También destacó la actuación policial: la Bonaerense arrestó a dos personas por la agresión; una quedó detenida y la otra fue liberada por la Justicia. Sin embargo, el operativo estaba bajo la supervisión de la Casa Militar y fuerzas federales.

El ministro reiteró que se trató de un acto con fines estratégicos: “A mí me parece que fue toda una puesta en escena. Milei eligió ir a un lugar donde está muy mal en las encuestas, porque esa es la realidad. Nada justifica la violencia. Pero me parece que todo fue una provocación con la que buscan tapar estos audios que hablan de un problema de corrupción que el gobierno tiene que explicar.”