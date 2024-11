Milei destruyó la gestión de Riquelme y un dirigente de Boca le respondió: "En lugar de opinar..."

No es la primera vez que Javier Milei, presidente de la Nación, critica a Juan Román Riquelme por su gestión como presidente (y antes vicepresidente de Jorge Ameal) de Boca. Esta vez fue durante una entrevista con Cristina Pérez en Radio Rivadavia y tildó su labor de “desastre”.

La periodista, pareja de Luis Petri, ministro de Defensa del gobierno de Milei, le preguntó al mandatario por Boca. Y Milei, después de reírse, contestó: “En el fondo, me estás tirando un centro… Está claro que la gestión de Riquelme es un desastre”. Y más tarde, sentenció: “En el fondo, Riquelme es un kirchnerista manejando Boca”.

Escuchá la crítica de Milei

Pérez además le preguntó por su relación con Mauricio Macri, quien en diciembre se postuló como vicepresidente de Andrés Ibarra, pero no pudo derrocar a Riquelme y Ameal. Macri, en las últimas elecciones, no fue a votar; y Milei lo defendió: “Nosotros tenemos una excelente relación. La forma en que nuestros bloques trabajan de manera coordinada es una prueba de ello. Él no pudo ir a votar porque tuvo que viajar a Suiza”.

Luego de la dura crítica de Milei en Radio Rivadavia, que hizo eco en el mundo Boca, uno de los dirigentes que acompañan a Riquelme le contestó en X. Marcelo Lenga es vicepresidente 1º de la Mesa de Representantes de la institución xeneize y le escribió un mensaje a Milei.

“Riquelme es el presidente que más títulos ganó en el fútbol local en los últimos 4 años y el único que llegó a una final de Libertadores”, le recordó al presidente de la Nación. Y concluyó: “@JMilei, en lugar de opinar de la gestión de Román, mejor piense en cómo frenar el aumento de la desocupación que ya está llegando a 2 dígitos”.