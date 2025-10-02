Inédito: el arquero del Lille le atajó ¡3 penales al hilo! a la Roma

Berke Özer se convirtió en héroe al contener tres disparos consecutivos desde los doce pasos en el triunfo del Lille sobre la Roma, uno de ellos a Matías Soulé.

Si bien la Champions League se lleva casi todas las miradas en el Viejo Continente, la Europa League logra también regalarle a los fanáticos del fútbol momentos memorables que quedarán grabados en los libros de historia. Uno de ellos se dio en el duelo de este jueves entre el Lille y la Roma por la fecha 2.

El elenco francés se impuso por 1-0 en condición de visitante en el Estadio Olímpico con un tanto de Hakon Haraldsson al minuto 6 del primer tiempo. Sin embargo, el autor del único gol del encuentro no fue el héroe de la noche. Ese rol se lo adjudicó el arquero Berke Özer, quien además de tener una sólida actuación en general, atajó ¡tres penales consecutivos!.

El arquero del Lille atajó tres penales al hilo ante la Roma El arquero del Lille atajó tres penales al hilo ante la Roma

En realidad no fueron tres penales distintos, sino el mismo que debió repetirse en dos oportunidades tras la primera ejecución fallida. Todo sucedió en un lapso de tres minutos cuando, a los 81', Artem Dovbyk tuvo la oportunidad de igualar el marcador para la Loba desde los doce pasos. Su disparo fue débil y levemente esquinado a la derecha, por lo que no costó demasiado contenerlo.

Sin embargo, la pena máxima debió volver a realizarse porque al árbitro le informaron que el guardametas de los Dogos se había adelantado. El 9 ucraniano volvió a encargarse de patearlo, pero su definición fue idéntica a la anterior y el 1 turco volvió a evitar el gol. Pero la alegría volvería a ser efímera.