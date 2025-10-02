La insólita propuesta para cenar con la madre de Lamine Yamal: cuánto cuesta la entrada y qué incluye

El evento se realizará el 7 de noviembre en el Hotel Leonardo, ubicado en el centro de la capital británica y con vistas privilegiadas al Puente de la Torre.

La velada contará con tres tipos de entradas. La más económica, de 130 libras (150 euros), ofrece una copa de vino espumoso de bienvenida, un menú de tres platos, una copa de vino, café, té, pastelitos y agua con o sin gas.

La opción intermedia, de 150 libras (172 euros), incluye los mismos beneficios pero suma una foto grupal con la madre de Yamal y sustituye la copa de vino por media botella.

Finalmente, la categoría VIP cuesta 289 libras (331 euros) e incorpora, además de lo anterior, una fotografía individual con Sheila Ebana y una mesa preferencial cerca de ella.

lamine yamal Una agencia londinense organiza una cena con Sheila Ebana, madre de Lamine Yamal, con entradas que van desde los 150 euros. Instagram @sheila_ebana

Requisito para cenar con la madre de Lamine Yamal

La noche está diseñada con una recepción de champán de media hora, seguida por la cena y un espectáculo de una hora y cuarto. Después habrá otra presentación de 30 minutos antes de cerrar con un DJ en vivo y la apertura de la pista de baile.

La organización también promete la posibilidad de interactuar con figuras del deporte, lo que incrementa el atractivo del evento. Eso sí, los asistentes deberán cumplir con el requisito de asistir vestidos de etiqueta, según detalla la página oficial.