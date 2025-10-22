El plantel de Atlético Tucumán destrozó a la dirigencia con un durísimo comunicado: "El hincha merece saber la verdad"

Los futbolistas de Atlético Tucumán rompieron relaciones con la CD a través de un extenso escrito donde ventilaron todos los problemas internos.

El plantel de Atlético Tucumán salió a destrozar a los dirigentes luego de la derrota ante San Lorenzo.

Atlético Tucumán atraviesa una fuerte crisis interna. Luego de haber tomado la decisión de no concentrar para el partido ante San Lorenzo, y posteriormente a la derrota y la bronca de los hinchas en el estadio José Fierro, el plantel profesional emitió un durísimo comunicado contra la dirigencia ventilando todo lo que viene sucediendo puertas adentro.

El plantel de Atlético Tucumán rompió relaciones con la dirigencia: el duro comunicado “Queridos hinchas decanos, asumimos el error de no haber expuesto antes la situación que venimos viviendo dentro del club. Lo hicimos porque confiábamos en que la dirigencia iba a escuchar y mejorar las condiciones que venimos señalando hace tiempo”, comenzó diciendo el escrito que fue publicado en las redes sociales de varios jugadores del Decano. Entre ellos, Leandro Díaz, que tuvo una noche complicada con la gente tras la caída 1-2 frente al Ciclón.

Además, dejaron en claro que "esto no es un reclamo económico como intentaron instalar desde la dirigencia", para enseguida manifestar que "nuestro malestar surge de una acumulación de cosas que entendemos son fundamentales para que Atlético Tucumán crezca como institución”. Y continuó relatando una situación muy compleja: “Nos preocupa el trato y cuidado hacia los empleados del club, personas que día a día trabajan con esfuerzo y compromiso”.

El comunicado del plantel de Atlético Tucumán contra la dirigencia. El comunicado del plantel de Atlético Tucumán contra la dirigencia. A su vez, el plantel enfatizó en la ausencia de los dirigentes en el día a día del club: "Sentimos la falta de acompañamiento dirigencial que es casi inexistente, salvo ante los equipos grandes”. En cuanto a la decisión de no concentrar para el duelo contra San Lorenzo, explicó: “Fue tomada como última instancia ya que intentamos varias veces con diálogo lograr un entendimiento mutuo. Era una manera de expresar nuestro malestar sin generar conflictos públicos ni afectar al hincha que siempre está y no tiene por qué cargar con problemas internos, intentamos resolverlo todo de manera interna y con respeto, como corresponde”.