Limpieza fácil y barata: hervir cáscaras de naranja en vinagre, por qué recomiendan hacerlo

Este es uno de esos casos. Con dos ingredientes básicos, cáscaras de naranja y vinagre blanco, se obtiene un líquido de limpieza que desodoriza y deja un perfume cítrico muy agradable. La gracia está en transformar un residuo en una herramienta de limpieza. No hay fórmulas complicadas ni compras caras.

Hay una olla, paciencia de pocos minutos y ganas de sumar un hábito más consciente a la rutina. El resultado se siente en las superficies y también en el bolsillo.

El vinagre blanco tiene una reputación bien ganada en la casa. Ayuda a remover grasa ligera, residuos de jabón y suciedad diaria. Aporta, además, un entorno menos amigable para ciertos microorganismos. Las cáscaras de naranja , por su parte, liberan aceites esenciales.

La preparación lleva pocos pasos. Juntá cáscaras de naranja; podés sumar mandarina o limón si los tenés a mano. Poné las cáscaras en una olla y cubrilas por completo con vinagre blanco. Llevá al fuego suave y dejá hervir unos minutos, hasta que el perfume invada la cocina. Retirá, dejá enfriar y colá para separar los sólidos. Pasá el líquido a un frasco de vidrio con tapa o a una botella con atomizador.

Ya está listo para usar. Si preferís una limpieza más suave, diluí con agua antes de aplicar. Agitá siempre antes de rociar para homogeneizar el contenido. Conservá el frasco en un lugar fresco, lejos del sol directo. Etiquetar con fecha te ayuda a llevar un control casero del preparado.

Anímate a fabricar tu propio desengrasante con cáscaras de naranjas Foto: Pinterest Anímate a fabricar tu propio líquido de limpieza con tan solo cáscaras de naranjas y vinagre.

Dónde rinde más

En vidrios y espejos, rociá poca cantidad y secá con paño de microfibra para evitar vetas. En azulejos y mesadas, aplicá y repasá con un trapo bien escurrido. Para pisos cerámicos, añadí un chorrito al balde con agua tibia y pasá el lampazo como de costumbre. En muebles de cocina, usá dosis pequeñas y, si hace falta, retirá el excedente con un paño húmedo. También sirve para limpiar el exterior de electrodomésticos.

Si hay olores fuertes —por ejemplo, después de cocinar pescados— aplicá el preparado puro, dejá actuar unos minutos y secá. Evitá mármol, superficies calcáreas, aluminio sin tratamiento o maderas sin sellado, ya que los ácidos pueden dañarlas. Si tenés dudas, probá primero en un sector poco visible.

Abrir ventanas unos minutos al día ayuda a que el aroma cítrico se perciba más limpio y no compita con la humedad ambiental. Si buscás reforzar el perfume, guardá dentro del frasco algunas tiras de cáscara fresca; liberan aceites con el tiempo y sostienen la fragancia. Sumá guantes si vas a limpiar por períodos largos o si tenés piel sensible. En hogares con niñas, niños o mascotas, dejá el preparado fuera de su alcance. Y, como regla general, no mezcles con lavandina ni con productos que contengan amoníaco: nunca es buena idea combinar químicos sin certezas.

Reduce la compra de envases, baja el uso de fórmulas agresivas y, sobre todo, convierte restos orgánicos en un recurso útil. El costo es mínimo, el aroma es agradable y la versatilidad sorprende. Con una preparación de diez minutos resolvés limpiezas diarias y ganás un aliado que rinde. La casa queda más fresca, las superficies se sienten suaves al tacto y el ambiente huele a limpio sin saturar. Es una forma simple de cuidar el hogar y sumar coherencia a una rutina que puede ser más responsable, sin perder eficacia ni tiempo.