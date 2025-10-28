Cómo limpiar el ventilador de casa para que funcione bien: técnica sencilla y rápida

Mantener la limpieza del ventilador es clave para mejorar su funcionamiento y evitar la acumulación de polvo en casa.

En las altas temperaturas del verano existe un compañero infaltable: el ventilador. Sin embargo, este aliado imprescindible necesita de una limpieza antes de volver a usarlo. Mientras se encuentra guardado puede acumular polvo y suciedad que afectan su rendimiento y la calidad del aire.

Paso a paso para limpiar tu ventilador Desenchufar y desmontar Antes de cualquier limpieza, se debe procurar que el ventilador se encuentre desenchufado. Si es posible, se debe desmontar la rejilla y las aspas.

Limpieza de las aspas Para las aspas se utiliza un paño húmedo o una esponja con agua y un poco de jabón neutro. Para ventiladores con aspas difíciles de alcanzar, se puede usar un cepillo de cerdas suaves o un pincel pequeño para remover el polvo.

Limpiar la rejilla La rejilla también acumula polvo. Para su limpieza, sumerge en agua con jabón. Si es metálica, se puede frotar suavemente con un cepillo.

Secado completo Antes de volver a montar el ventilador, hay que asegurarse de que todas las piezas estén completamente secas para evitar daños eléctricos.