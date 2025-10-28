Presenta:

Cómo limpiar el ventilador de casa para que funcione bien: técnica sencilla y rápida

Mantener la limpieza del ventilador es clave para mejorar su funcionamiento y evitar la acumulación de polvo en casa.

Alejandro Llorente

Aprende a limpiar correctamente el ventilador Foto: Shutterstock

En las altas temperaturas del verano existe un compañero infaltable: el ventilador. Sin embargo, este aliado imprescindible necesita de una limpieza antes de volver a usarlo. Mientras se encuentra guardado puede acumular polvo y suciedad que afectan su rendimiento y la calidad del aire.

Paso a paso para limpiar tu ventilador

Desenchufar y desmontar

Antes de cualquier limpieza, se debe procurar que el ventilador se encuentre desenchufado. Si es posible, se debe desmontar la rejilla y las aspas.

Limpieza de las aspas

Para las aspas se utiliza un paño húmedo o una esponja con agua y un poco de jabón neutro. Para ventiladores con aspas difíciles de alcanzar, se puede usar un cepillo de cerdas suaves o un pincel pequeño para remover el polvo.

Limpiar la rejilla

La rejilla también acumula polvo. Para su limpieza, sumerge en agua con jabón. Si es metálica, se puede frotar suavemente con un cepillo.

Secado completo

Antes de volver a montar el ventilador, hay que asegurarse de que todas las piezas estén completamente secas para evitar daños eléctricos.

Un ventilador limpio funciona mejor y consume menos energía. Foto: Archivo

Beneficios de mantener limpio tu ventilador

  • Mejor rendimiento y flujo de aire constante.

  • Reducción de polvo y alérgenos en el hogar.

  • Mayor vida útil del aparato.

