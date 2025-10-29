Limpieza: el paso a paso para blanquear zapatillas en dos minutos
Es posible devolverles el blanco original con una limpieza sencilla usando pasta dental y bicarbonato de sodio.
Lograr que las zapatillas estén siempre blancas es un desafío constante, sin embargo se puede hacer una limpieza profunda que las dejará como nuevas. En simples pasos y de manera económica volverán a su blanco original. Un método blanqueador infalible.
Limpieza
Se puede preparar un spray limpiador muy potente que además es multiuso. Es ideal para tratar manchas amarillas y la suciedad en general. Además, es muy efectivo para las partes de goma y para las suelas.
La mezcla consiste en combinar en un rociador pasta dental, bicarbonato de sodio, alcohol, y detergente líquido. Añadir agua para diluir y agitar bien antes de usar.
Luego hay que rociar generosamente sobre las áreas amarillentas o muy sucias y dejar actuar durante quince minutos. Frotar con un cepillo de cerdas suaves o una esponja hasta eliminar las manchas. Retirar los restos con un paño húmedo.
En tanto, para la limpieza de los bordes y nutrir el material se aconseja colocar unas gotas de aceite esencial en una toalla o paño seco. Luego se aplica una pequeña cantidad de crema y se frota con la toalla.
Finalmente, se aconseja secar con un secador de pelo para que se absorba bien la crema. El resultado de la limpieza será asombroso.