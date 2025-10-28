Sueños: el significado de soñar con un terremoto, según los expertos

Este tipo de sueños genera miedo, pero hay que tratar de entender el significado del mensaje que trae el subconsciente.

Los sueños son de todo tipo, a veces placenteros y en ocasiones pesadillas abrumadoras. Se trata de manifestaciones del subconsciente a las que hay que encontrarle un significado. Lo cierto es que un sueño inquietante es cuando aparece un terremoto.

El terremoto en los sueños Este tipo de sueños no es más que un símbolo de inseguridad que de vez en cuando hace que todo tiemble alrededor de las personas. Esto puede enmarcarse en una sensación de verdadero terror que causa pánico en los soñadores.

Lo cierto es que este tipo de sueño anuncia un cambio. Si sueñan con un terremoto la vida quedará arrasada y tendrán que reconstruirla. Todo cambio es una oportunidad, por eso no solo debe analizarse como algo negativo. Pero antes de la reconstrucción habrá que pasar por el caos.

Hay que analizar las emociones que generan los sueños Foto: Shutterstock. Hay que analizar las emociones que generan los sueños Foto: Shutterstock. De alguna manera este tipo de sueño es un llamado a la reflexión sobre la propia vida. Es por eso que hay que analizar las emociones y transformar las negativas en positivas. Es momento de reconocer quiénes son realmente para redirigirse hacia la persona que quieren ser.

Este tipo de sueño no solo es un aviso del interior sino que puede ser una advertencia de otras cosas. De todas maneras cada sueño se relaciona con el contexto personal de cada soñador y responde a sus vivencias, experiencias, miedos y tensiones, entre otras cosas.