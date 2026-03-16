Por qué muchos creen que los sueños son visiones de otras dimensiones: esto dice la ciencia

¿Alguna vez despertaste después de un sueño tan vívido que parecía más real que la vida cotidiana? Para muchas personas, esa sensación alimenta una idea fascinante: que los sueños podrían ser visiones de otras dimensiones o universos paralelos.

Esta creencia circula desde hace siglos en diferentes culturas y hoy volvió a ganar popularidad en redes sociales, donde abundan teorías que sostienen que, al dormir , la mente se conecta con otras realidades.

Pero ¿qué dice realmente la ciencia sobre los sueños?

Quienes defienden esta idea suelen basarse en dos características de los sueños:

En muchos casos, las personas recuerdan sueños con lugares, personas o situaciones que nunca experimentaron en la vida real. Esto llevó a algunos a especular que el cerebro podría estar “visitando” otros universos o dimensiones.

Incluso existen teorías filosóficas o especulativas que relacionan los sueños con el multiverso, la idea de que existen múltiples universos paralelos donde ocurren diferentes versiones de la realidad.

Sin embargo, estas hipótesis todavía pertenecen al terreno de la especulación y no cuentan con evidencia científica sólida.

Lo que realmente ocurre en el cerebro cuando soñamos

La explicación más aceptada por la neurociencia es que los sueños son experiencias mentales generadas por el propio cerebro durante el sueño, especialmente en una fase llamada REM (movimientos oculares rápidos).

Durante esta etapa, la actividad cerebral aumenta y el cerebro construye una especie de realidad virtual interna, mezclando recuerdos, emociones e información almacenada durante el día.

Según diversas teorías científicas, los sueños podrían cumplir funciones como:

procesar emociones

organizar recuerdos

simular situaciones para aprender o adaptarse

Por ejemplo, algunos estudios sugieren que el cerebro utiliza los sueños para reorganizar experiencias emocionales, lo que ayuda a comprender mejor ciertos eventos vividos.

El cerebro creando historias mientras dormimos

Otra explicación conocida es la hipótesis de activación-síntesis, que plantea que los sueños surgen cuando el cerebro intenta interpretar señales neuronales que se producen durante el sueño.

En otras palabras, el cerebro recibe impulsos eléctricos aleatorios y luego intenta construir una historia coherente a partir de ellos. Por eso los sueños suelen ser extraños, ilógicos o cambiar de escenario repentinamente.

Desde esta perspectiva, los sueños no serían portales a otros mundos, sino narraciones creadas por nuestra propia mente.

dormir con el celular Shutterstock

Entonces, ¿soñamos con otras dimensiones?

Aunque la idea de que los sueños son viajes a universos paralelos resulta fascinante, la mayoría de los científicos coincide en que no hay pruebas que respalden esa teoría.

La evidencia actual indica que los sueños son producto de la actividad del cerebro durante el sueño y reflejan nuestras emociones, recuerdos y pensamientos.

Sin embargo, el misterio de por qué soñamos todavía no está completamente resuelto. Incluso después de décadas de investigación, los científicos admiten que la función exacta de los sueños sigue siendo uno de los grandes enigmas de la mente humana.

Y quizá esa incertidumbre sea justamente lo que mantiene viva la fascinación: cada noche, mientras dormimos, nuestro cerebro crea mundos que todavía no terminamos de comprender.