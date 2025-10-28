Limpieza: el truco impensado para limpiar el teclado de la computadora y dejarlo impecable

Es posible realizar una limpieza sencilla con una mezcla de alcohol y agua. Pero hay un secreto que pocos conocen para esta tarea.

Generalmente el teclado de la computadora es un objeto que se usa a diario y por eso es víctima de suciedad y de restos de comida, entre otras manchas. Existen maneras de realizar una limpieza sencilla para dejarlo impecable.

Limpieza del teclado La limpieza del teclado es importante, no solo para mejorar su aspecto, sino que también sirve para prevenir fallos en las teclas y contribuye a la higiene del espacio de trabajo.

Cómo limpiar el teclado de tu computadora (Shutterstock). Foto: Archivo. Un truco de limpieza que no falla y pocos conocen. (Shutterstock). Foto: Archivo. Trucos El primer paso para lograr una limpieza efectiva es la eliminación de residuos gruesos. Para eso hay que voltear el teclado y agitarlo con cuidado para desprender las migas y el polvo.

Una vez realizado ese paso se prepara una solución casera usando alcohol y agua en partes iguales. Se humedece un paño de microfibra con esa solución y se frota toda la superficie. Nunca hay que rociar.

En cuanto a las grietas más pequeñas, se puede pasar un hisopo de algodón humedecido en la solución. Esto es ideal para limpiar los bordes de las teclas. Otro truco que no muchos conocen es poner cinta adhesiva presionando suavemente sobre las rendijas para que atrape el polvo y los residuos.