¿Por qué nos resfriamos? El significado emocional de la congestión, según la biodescodificación

Para la biodescodificación es posible sanar el cuerpo al entender el significado de las emociones y poder liberarlas.

La biodescodificación es una mirada que va más allá de la medicina. Es una corriente que intenta sanar las enfermedades y dolencias físicas a través de la resolución de las emociones. De alguna manera busca el sentido biológico de los síntomas.

Biodescodificación y resfrío Tanto el resfrió como la congestión nasal son dolencias comunes que afectan a las personas. La biodescodificación señala que la nariz está ligada a la capacidad de “oler y captar el mundo” y a la conexión con el entorno.

El significado que esta corriente da a esos malestares se asocia a estar harto de alguna situación o persona. Lo más común en ese caso es tener la nariz tapada. Eso se interpreta como un mecanismo inconsciente de no querer oler o captar algo del entorno. Es una manera de bloquear una situación que resulta insoportable.

También la biodescodificación asocia el resfrío con una desvalorización olfativa. Esto ocurre cuando la persona no es capaz de “oler” el peligro o no haber sabido captar la oportunidad. Puede ser que haya ocurrido alguna situación donde la persona no supo reaccionar a tiempo.

Además, la biodescodificación señala que se puede asociar esto con un conflicto de territorio no resuelto.