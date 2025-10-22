Jardinería: paso a paso para preparar un repelente con ajo y jabón

Es posible preparar un repelente casero que da muy buenos resultados en las plantas, según los expertos en jardinería.

Las plagas en el jardín a veces son un verdadero dolor de cabeza porque atacan a las plantas y las debilitan. Sin embargo, los que están dentro del mundo de la jardinería conocen cómo preparar un repelente natural para terminar con este problema.

Jardinería y repelentes Con ajo y jabón neutro se puede preparar un repelente muy efectivo. El ajo es un gran repelente natural por sus compuestos sulfurados y el olor fuerte permite ahuyentar a los insectos como mosca blanca, pulgones y araña roja. Mientras que el jabón es un adherente para que el repelente se fije a las hojas.

Para este repelente casero se necesitará:

1 cabeza de ajo ( 8 a 10 dientes).

1 litro de agua (dejar reposar el agua de grifo por 24 horas para eliminar el cloro).

1 cucharadita de jabón líquido neutro o jabón potásico. Preparación: En primer lugar, hay que triturar el ajo pelando los dientes hasta que se obtenga una pasta. Esto es importante para que pueda liberar los compuestos activos.

Ajo.jpg Jardinería. Un gran repelente contra las plagas. Insider Luego la pasta de ajo irá a un recipiente y se añade un litro de agua. Se deja reposar la mezcla un día para que los sulfuros se concentren en el agua. Pasado el tiempo colar y desechar restos. Después se añade el líquido en un atomizador con una cucharadita de jabón neutro. Agitar bien para que se integren los ingredientes.