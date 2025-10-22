Intensa, cerrada y con ritmo: la miniserie de tres episodios que es furor en Netflix

Netflix tiene una serie de tres capítulos que mantiene a la audiencia sentada hasta el final. Ideal para maratonear.

Los amantes del suspenso policial tienen una miniserie en Netflix que no se pueden perder. Criminal: Francia conjuga lo mejor para un público fugaz en solo tres episodios. Un relato potente que mantiene al espectador en vilo hasta el final.

Netflix: de qué se trata “Una sala de interrogatorios, la policía de París y los sospechosos; nada más. Los secretos y la verdad bailan entre luces y sombras. Sala de interrogatorios, la policía de París y los sospechosos; nada más. Los secretos y la verdad bailan entre luces y sombras”, resume la sinopsis de de la plataforma de streaming.

criminal1 Tres episodios lleno de suspenso. Fuente: Netflix. La trama se desarrolla en París con una estructura simple. Una sala de interrogatorios, policías y sospechosos. Sin efectos especiales y sin persecuciones. Sin embargo, logra transmitir una tensión que no todos los thrillers la alcanzan.

El formato se ha llevado a otros países, pero siempre con el mismo concepto: una habitación, sospechosos y un grupo de detectives para que no pierda su esencia. En el caso de París, le da un toque de sofisticación que distingue a la serie del resto.

Cada interrogatorio en la serie se transforma en un juego psicológico con el ritmo pausado, la fotografía y los silencios en la serie. Desde que se sumó al catálogo de Netflix la producción ha sido una de las más valoradas de la plataforma.