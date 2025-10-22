Netflix: la serie coreana de época con 12 episodios que combina la fantasía y el romance

Esta es una de las últimas propuestas de Netflix y que el público ha amado. No te pierdas de esta miniserie.

Si te gustan los K-Dramas, no te puedes perder la última novedad de Netflix. En los últimos años, las series coreanas han ganado terreno debido a sus historias cortas pero intensas que deslumbran con romances y una estética cuidada. Este es el caso de Bon appétit, majestad, la miniserie de época.

¿De qué trata la serie? La serie presenta a Yeon Ji-yeong, una chef de alto nivel que estudió en Francia y está al mando de un restaurante con estrellas Michelin. Pero su vida da un giro cuando un eclipse solar la transporta a la dinastía Joseon. Allí acaba trabajando como chef del rey Lee Heon, un monarca conocido por su paladar exigente.

bon appetit La serie de Netflix que tiene 12 episodios. Archivo MDZ. La miniserie tiene una puntuación de 4.8 estrellas en Google y recolectó varios comentarios positivos. Entre ellos se lee: “ligera, bien narrada, no decae, siempre mantiene el ritmo” y “Bon Appétit, Majestad me encantó completamente. Es una historia preciosa, llena de momentos tierno y también muy emotivos”, entre otros.

La estrella de la serie es Lim Yoon-a que interpreta a la reconocida chef. Ella comentó en una entrenvista para You Quiz que cuando le ofrecieron el papel, lo que más la emocionó fue la idea de trabajar con el director Jang Tae-yoo. Ella estuvo presente desde el inicio del proyecto y le tomó un gran cariño.