Jardinería: las razones por las que tu planta de menta está muriendo y cómo ayudar a revivirla

Los que saben de jardinería recomiendan prestar atención a sus consejos para que la planta no se marchite.

Entender de jardinería es ir más allá del riego y la poda de las plantas. A veces hay ejemplares que empiezan a marchitarse y las personas no entienden por qué. Hay razones para entender lo que está sucediendo y así ayudar a las plantas a revivir.

Jardinería Es el caso de las plantas de menta que a veces empiezan a marchitarse o dejan de producir brotes frescos. Si bien esta hierba es resistente necesita algunos requerimientos específicos.

Si bien se trata de una planta que ama la humedad es susceptible al encharcamiento. No hay que saturar con agua el sustrato porque las raíces se asfixian haciendo que finalmente las hojas de marchiten. Es por eso que solo debe regarse cuando la capa de sustrato esté seca al tacto.

En cuanto a la iluminación, la sombra total debilita a la planta y el sol intenso la quema. Lo ideal es que la menta reciba luz indirecta brillante.

También la falta de un drenaje adecuado puede traerle problemas a la planta. Las raíces necesitan agua y oxígeno es por eso que deben estar los orificios para que pueda drenar porque sino el agua termina sofocando al sistema radicular.