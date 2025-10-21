Jardinería: cómo multiplicar las plantas con este truco casero de enraizamiento

Es posible enraizar de manera sencilla para tener más plantas de las favoritas, según los expertos en jardinería.

Los que están en el mundo de la jardinería saben que hacer esquejes es la manera más económica y sencilla de propagar las plantas. Para asegurarse que el tallo desarrolle raíces fuertes no siempre se necesitan hormonas porque la naturaleza ofrece opciones.

Jardinería Un enraizante natural se puede preparar con lentejas que son ricas en auxinas, una hormona vegetal que estimula el crecimiento de las raíces. Se ponen en remojo 100 gramos de lentejas en medio litro de agua durante un día.

esqueje Un truco sencillo y sin gstar un peso. Foto: Fuente: Shutterstock Jardinería. Un truco sencillo y sin gstar un peso. Foto: Fuente: Shutterstock Una vez transcurrido el tiempo recomendado, hay que colar y dejar las lentejas en un recipiente cubiertas con un paño húmedo. En cuatro días germinarán liberando las hormonas para enraizar.

Luego se trituran o se pueden licuar las lentejas germinadas con el agua inicial del remojo y se filtra el líquido. Sumergir la base de los esquejes en ese líquido al menos durante doce horas.

Otra gran opción para enraizar esquejes y tener nuevas plantas es usando el gel del aloe vera. Se trata de un fungicida natural y un promotor del crecimiento radicular que protege al esqueje de hongos y bacterias.