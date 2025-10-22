Biodescodificación y colon irritable: la conexión emocional que "digiere" el intestino

Para la biodescodificación estos síntomas físicos son manifestaciones biológicas de un conflicto emocional que no fue resuelto. Hay que buscar el significado.

La biodescodificación es una disciplina que propone una perspectiva que apunta a encontrar el origen emocional de los malestares físicos. Al entender el significado de ciertas emociones y resolverlas, se puede ir en el camino directo hacia la sanación.

Biodescodificación Hay personas que sufren el Síndrome del Intestino Irritable conocido como colon irritable. Este trastorno digestivo se caracteriza por la hinchazón, gases, alteraciones en el ritmo intestinal y dolor abdominal, entre otros.

Para la biodescodificación estos síntomas físicos son manifestaciones biológicas de un conflicto emocional que no fue resuelto o de un estrés importante. Para esta corriente las emociones como la ansiedad, el miedo y la rabia impactan directamente en el funcionamiento intestinal.

biodescodificacion La biodescodificación busca el origen emocional de los síntomas físicos. Fuente: IA Gemini. Es por eso que la biodescodificación asocia al colon con la función de “evacuación” y de “dejar ir”. Estos conflictos surgen por la capacidad de digerir o aceptar situaciones complicadas, el miedo a soltar o a dejar ir. El estreñimiento se asocia con esa retención. Es también la incapacidad de deshacerse de algo.

A esto se pueden sumar conflictos de inseguridad y miedo inmediato. Las diarreas frecuentes se asocian al miedo y a la ansiedad. También la biodescodificación lo relaciona con el miedo a decir No, la incapacidad de poner límites.