Biodescodificación: el significado emocional que esconde el dolor de cuello

La biodescodificación busca entender el significado y sanar las emociones no resueltas para curar el cuerpo físico.

La biodescodificación no es una ciencia, pero es un método que se basa en la sanación de las emociones para poder curar las enfermedades físicas. Señalan que esos malestares tienen origen en emociones no resueltas o que no fueron bien procesadas.

Biodescodificación Entre los dolores más comunes aparece el dolor de cuello o cervicalgia. A veces se atribuye a malos esfuerzos o malas posturas, pero la biodescodificación busca el “conflicto biológico” detrás del síntoma.

Para esta herramienta el significado del cuerpo es que es un reflejo del estado de ánimo y mental. Es por eso que el dolor de cuello se relaciona con las responsabilidades excesivas y la rigidez mental.

De alguna manera la biodescodificación señala que el cuello se conecta con la cabeza que es un símbolo de la mente, la razón y las ideas con el resto del cuerpo. Permite el movimiento para poder ver las cosas desde distintas perspectivas.

Es por eso que la biodescodificación atribuye este dolor a la inflexibilidad mental cuando a la persona le cuesta “girar” la cabeza para ver otros puntos de vista, cuando hay resistencia a cambiar la opinión. También el dolor se relaciona con la carga de responsabilidades cuando las personas llevan mucho peso en sus hombros.