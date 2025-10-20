Biodescodificación: el significado emocional de los problemas dentales

La biodescodificación busca entender el significado y el origen de los malestares físicos a través de las emociones no resueltas.

La biodescodificación es una corriente alternativa que estudia el origen de las enfermedades a través de las emociones no resueltas. Esta corriente busca resolver esas emociones para sanar el cuerpo. En el caso de los dientes, se trata del archivo de los conflictos emocionales.

Biodescodificación y problemas en la boca Este enfoque, que viene ganando terreno, señala que el dolor o el deterioro dental no solo son producto de la dieta o la higiene sino que además se trata de una manifestación física de tensiones internas y rabias contenidas.

Para la biodescodificación la boca tiene un significado especial y señala que los dientes son estructuras simbólicas de gran poder. Metafóricamente representan “cómo mordemos la vida”, cómo nos defendemos o cómo “digerimos” situaciones complicadas.

dolor de muelas Biodescodificación. Un dolor con origen emocional. Fuente: IA Gemini. En el caso de los dientes incisivos (frontales), la biodescodificación sugiere que se relacionan con la identidad personal, la forma en que nos presentamos al mundo o problemas con figuras de autoridad. Un problema con estos dientes puede reflejar el miedo a no ser aceptados.

En cuanto a los caninos, la biodescodificación señala que son un símbolo de la agresividad, la defensa del territorio y la supervivencia. Los problemas en este caso se relacionan con luchas internas sobre la toma de decisiones.