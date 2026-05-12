Qué significa la señal vial con una línea negra en el centro y borde rojo

La señal vial R.25 'Puesto de Control', con borde rojo y línea negra central, no es de contramano y exige detenerse.

En rutas, peajes y controles policiales de Argentina hay una señal de tránsito que suele generar dudas entre los conductores. A simple vista, muchos la confunden con la clásica señal de contramano, aunque en realidad tiene un significado completamente distinto y obliga a realizar una acción inmediata.

Se trata de la señal R.25 “Puesto de Control”, una señal reglamentaria que indica la obligación de detener completamente la marcha del vehículo. Su diseño es fácil de reconocer: tiene fondo blanco, borde rojo y una línea horizontal negra en el centro. Generalmente aparece en controles policiales, puestos de gendarmería, peajes, aduanas o zonas de fiscalización.

La diferencia con la señal de contramano La confusión se produce porque la señal de contramano también utiliza un círculo rojo con una barra horizontal. Sin embargo, en ese caso el fondo es rojo y la franja central es blanca y mucho más gruesa. La R.25, en cambio, no prohíbe el ingreso, sino que obliga al conductor a frenar y esperar indicaciones.

Muchos automovilistas creen erróneamente que la señal implica una prohibición permanente de circulación o que simplemente funciona como advertencia. Pero las normas de tránsito indican que se trata de una instrucción directa: el vehículo debe detenerse en el punto señalado.

Señal puesto de control- Gemini IA (2) La señal R.25 obliga a detener completamente el vehículo ante un puesto de control. Foto: Gemini IA