La nueva señal de tránsito: qué significa y qué puede pasar si no le presto atención

Las líneas negras de la señal despierta dudas y te contamos por qué se instala en zonas propensas a la baja visibilidad.

La señal de tránisto que está en rutas y tienes que conocer.

Las figuras y colores de una señal de tránsito son extremadamente importantes porque transmiten mensajes que guían, advierten y regulan a los conductores. Por eso te contamos de qué trata la nueva señal de tránsito que está cerca de zonas cercanas al agua o que reportan niebla con frecuencia.

En este caso, la forma de la señal es un triángulo, lo que indica una advertencia o característica de la vía. Su color rojo significa peligro cerca y llama a bajar la velocidad. En cuanto a su dibujo, la mitad de un auto atravesado por líneas horizontales, remite a la presencia de niebla que reduce la visibilidad de las rutas y los autos que transitan por ella.

¿Dónde está ubicada esta señal de tránsito? Por lo general, esta señal está instalada en regiones con antecedentes de niebla como rutas serranas, corredores cercanos a ríos, lagos o valles, donde la condensación del aire se produce con frecuencia y a veces no es pronosticada por los servicios meteorológicos de la zona.

Cuando veas esta señal tienes que seguir una serie de instrucciones para evitar accidentes fatales. La primera recomendación es reducir la velocidad de forma gradual y encender las luces bajas para evitar perder la vista sobre la ruta. No se deben encender las luces altas porque empeoran la visibilidad.