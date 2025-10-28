Limpieza: el trucazo casero para revivir la mopa en simples pasos

Es posible realizar una limpieza sencilla y profunda de esta herramienta. Vinagre y bicarbonato de sodio no pueden faltar en este trabajo.

La mopa o trapeador se usa a diario para mantener la limpieza de los pisos del hogar. Sin embargo, casi nadie se toma el trabajo de higienizar esta herramienta. En simples pasos se puede dejar limpia para volver a usar.

Limpieza de la mopa Existe un truco con una bolsa que dejará la mopa impecable. Para revivirla y devolverle el poder de absorción existe un método de inmersión que no fallará si se hace al pie de la letra.

Para eso se coloca el trapeador o la mopa dentro de una bolsa de plástico grande y resistente que se pueda anudar. Luego en el interior de la bolsa se añade detergente, vinagre y bicarbonato de sodio.

Con todos esos ingredientes se procede a cerrar la bolsa y se deja en reposo al menos durante una hora. Después de esa limpieza la mopa quedará impecable y libre de malos olores, lista para realizar su trabajo diario.

Hay que recordar que posterior a esa limpieza hay que enjuagar varias veces hasta que el agua salga limpia y dejar secar al aire libre.