Los cuidados infalibles para que el limonero se llene de frutos esta temporada

Entre las plantas favoritas de los amantes de la jardinería no puede faltar el limonero. Este árbol frutal, además de bello y aromático, es uno de los más agradecidos: con pocos cuidados puede ofrecer fruta fresca casi todo el año.

Para lograrlo, conviene tener algunos recaudos, sobre todo durante la primavera y el verano. En esta época el limonero necesita al menos seis horas diarias de sol y un espacio protegido del viento para desarrollarse con fuerza.

Riego justo: ni exceso ni sequía El riego es clave para el bienestar del limonero. Durante los meses cálidos, la tierra debe mantenerse húmeda, pero nunca encharcada. Un truco simple para saber cuándo regar: introducí un dedo en el sustrato; si está seco a dos centímetros de profundidad, es momento de volver a hidratarlo.

Poda ligera: el secreto de un limonero sano La poda se realiza a fines del invierno o a comienzos de la primavera. Aún estás a tiempo de eliminar ramas secas, cruzadas o débiles. Esto mejora la ventilación, previene plagas y ayuda a que la energía del árbol se concentre en producir flores y frutos.

Fertilizantes naturales: aprovechar lo que tenés en casa No hace falta gastar demasiado para que el limonero florezca. Las cáscaras de banana, ricas en potasio y otros restos orgánicos con nitrógeno son aliados perfectos para estimular su crecimiento. Aplicalos como compost o enterralos cerca del tronco cada pocas semanas.