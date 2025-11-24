Jardinería: las plantas antimosquitos, la solución natural que purifica el hogar

Es posible repeler los mosquitos con plantas aromáticas que son grandes ahuyentadoras. Los que saben de jardinería recomiendan algunas.

La llegada del calor trae consigo la visita de los mosquitos que además de ser molestos pueden traer y potenciar enfermedades. Es por eso que los expertos en jardinería recomiendan tener algunas plantas que actúan como repelentes potentes muy efectivos.

Jardinería: plantas repelentes Estas plantas no solo aportan belleza y aroma al hogar sino que además permiten luchar contra los molestos mosquitos que invaden la casa y las habitaciones en épocas de altas temperaturas.

menta2 Jardinería. La menta sirve para combatir los mosquitos. Una de las mejores plantas es la citronela porque tiene geraniol y otros compuestos que enmascaran los olores que atraen a los mosquitos. Su aroma cítrico es el repelente más conocido. También la lavanda que tiene una agradable fragancia que proviene del linalool, un alcohol terpénico cuyo fuerte olor floral es insoportable para los mosquitos y para otros insectos también interfiriendo así en el sentido del olfato.

Además, la albahaca tiene un aroma penetrante gracias al aceite esencial que contiene estragol y eugenol. El aceite de albahaca es tóxico para las larvas de mosquitos. En tanto, la menta también es ideal para combatir estos insectos. El mentol irrita y repele a los mosquitos.

Los entendidos del tema recomiendan colocar estas plantas cerca de entradas, ventanas y balcones.