El rojo pasó de moda: el color en tendencia que vamos a ver sin parar en Navidad y aporta paz al hogar

El 2025 romperá con el tradicional rojo y lo reemplaza por otro color que transmite equilibrio y armonía visual.

Cada año, con la llegada de diciembre, armar el árbol de Navidad se convierte en el tópico de cualquier conversación. Decorar este elementos es clave para agregar clima festivo de la época, y si quieres estar a la moda, hay una tendencia que está ganando terreno y que no te vas a querer perder.

Natalia Landaluce es experta en decoración y explicó que 2025 viene cargado de brillos, color y fantasía para el árbol de Navidad. Durante esta temporada predominarán los colores rosado, plateado y dorado, dejando de lado el típico rojo. La paleta de este año mezcla dulzura, glamour y luminosidad, perfecta para un árbol moderno y alegre.

Estos colores acompañan otra tendencia que son las maxi decoraciones. El minimalismo queda detrás para darle lugar a los adornos grandes, llamativos y voluminosos: desde lazos hasta colgantes en tamaño XL que llenan el árbol pero sin cargarlo con numerosas piezas pequeñas. Procura que estos adornos incluyan setas, ciervos y cascanueces.

El rosa es el color en tendencia. Archivo. Paso a paso para armar el árbol de Navidad Coloca el árbol donde quieras para decorarlo y mantenlo apagado. Luego introduce las luces de dentro hacia afuera para conseguir profundidad y recorre el árbol en espiral. La decoración comienza desde abajo y colocan las piezas XL manteniendo una distancia adecuada. Después agrega los adornos medianos en huecos intermedios y alternando alturas.

Los adornos pequeños se colocan al final en puntos estratégicos. El secreto es distribuirlos de manera uniforme alrededor del árbol, sin agrupar demasiados elementos pequeños en la misma zona. También considera combinar adornos mates con brillantes para agregar textura al árbol y dar un toque profesional.