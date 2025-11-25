El perfume natural en tendencia que solo lleva 2 ingredientes, huele a limpio y mejora la memoria
Este es un método económico y simple que reduce la humedad y aporta sensación de equilibrio a cualquier hogar.
Si te gusta perfumar tu casa pero no quieres usar químicos, hay una tendencia que mezcla romero y arroz en un frasco y promete alcanzar hasta el último rincón de la casa. Esta combinación es poderosa para reducir la humedad, eliminar olores fuertes, aportar una sensación de calma y mucho más.
Este perfume actúa como un absorbente natural de humedad y malos olores. El arroz absorbe la humedad meintras que el romero emana una fragancia suave que no satura el aire y mejora la memoria. Al respecto, diversos estudios demostraron que esta aromática activa un neurotransmisor clave para las hormonas y reduce el cortisol, la hormona del estrés.
¿Cómo hacer este perfume natural?
Primero busca un frasco de vidrio que te guste, ya sea abierto o con la tapa perforada. Luego coloca tres o cuatro cucharadas de arroz crudo en el fondo y suma dos o tres ramitas de romero, secas o frescas. Ubica el frasco en el lugar que quieras, aunque se recomienda en dormitorios, baños, cocinas, living o placard.
Para no tener inconvenientes o perder los efectos de esta receta casera, recuerda reemplazar el arroz y el romero cada 20 o 30 días si notas que acumuló humedad o que las ramitas se secaron. Y si te gustó este perfume natural, puedes armar varios frascos y distribuirlos por otros lugares de tu casa.
También hay quienes agregan un poco de lavanda a esta combinación. Este elemento, sumado al romero, es perfecto para hacer limpiezas energéticas. El romero y la lavanda aportan claridad mental, protegen y calman la ansiedad, por eso, se recomienda colocar un pequeño bote con estos ingredientes debajo de la cama.