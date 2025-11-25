El perfume natural en tendencia que solo lleva 2 ingredientes, huele a limpio y mejora la memoria

Este es un método económico y simple que reduce la humedad y aporta sensación de equilibrio a cualquier hogar.

Esta es la tendencia que no te vas a querer perder.

Si te gusta perfumar tu casa pero no quieres usar químicos, hay una tendencia que mezcla romero y arroz en un frasco y promete alcanzar hasta el último rincón de la casa. Esta combinación es poderosa para reducir la humedad, eliminar olores fuertes, aportar una sensación de calma y mucho más.

Este perfume actúa como un absorbente natural de humedad y malos olores. El arroz absorbe la humedad meintras que el romero emana una fragancia suave que no satura el aire y mejora la memoria. Al respecto, diversos estudios demostraron que esta aromática activa un neurotransmisor clave para las hormonas y reduce el cortisol, la hormona del estrés.

J44EHJKIGJDO7MNOLBRTSXLUQU Esta tendencia es perfecta para calmar los olores intensos en lugares. Archivo. ¿Cómo hacer este perfume natural? Primero busca un frasco de vidrio que te guste, ya sea abierto o con la tapa perforada. Luego coloca tres o cuatro cucharadas de arroz crudo en el fondo y suma dos o tres ramitas de romero, secas o frescas. Ubica el frasco en el lugar que quieras, aunque se recomienda en dormitorios, baños, cocinas, living o placard.

Para no tener inconvenientes o perder los efectos de esta receta casera, recuerda reemplazar el arroz y el romero cada 20 o 30 días si notas que acumuló humedad o que las ramitas se secaron. Y si te gustó este perfume natural, puedes armar varios frascos y distribuirlos por otros lugares de tu casa.