El truco de pelo que es tendencia para rejuvenecer después de los 50: solo necesitas un peine o tus manos

Est atendencia capilar ganó popularidad porque protege al cuero cabelludo de los ravos UV y de la contaminación ambiental.

Un cambio en el cabello puede transformar la forma en que nos vemos. Muchos pensarán que estamos hablando de cambiar el tono del pelo o cortarlo, pero los estilistas aseguran que la próxima tendencia es modificar la raya de pelo para restar años a mujeres mayores de 50 años.

La ubicación y forma de la raya en el cabello se puede escoger según el volumen y forma de la cara. Por eso, es importante analizar todas tus facciones, color de pelo y su textura o volumen al momento de escoger qué vas a pedir en la peluquería. Si bien no es una regla indiscutible, sí que puede ayudar a estilizar o agrandar tu rostro.

PELO CASTAÑO 3.jpg La tendencia que rejuvenece y protege. Archivo ¿Quiénes pueden usar la raya al medio? La raya al medio es perfecta para estilizar los rostros redondos y cuadrados. Al dejar cabello a ambos lados, se crea sombra que suaviza las facciones. Pero en rostros alargados tiene el efecto contrario ya que podría alargar las facciones aún más y endurecerlas, quitando la armonía propia del rostro alargado.

Además de lo estético, cambiar la raya del pelo cada cierta cantidad de meses es clave para la salud capilar. Este sencillo gesto mejora visiblemente la pérdida de densidad capilar en la zona y evita que se inflame el cuero cabelludo. Si dejamos la raya siempre en el mismo lado, el cuero cabelludo estará expuesto a los rayos UV y a la contaminación.