Las plantas que purifican y llenan tu hogar de energía positiva

Ten un spa en casa con estas plantas fáciles de cuidar y amar. Adiós al insomnio y la mala onda con estas aliadas en tu mesita.

Tu casa necesita pulmones verdes para eliminar toxinas invisibles y cambiar la vibración del ambiente. Muchas personas ignoran que ciertas plantas hacen mucho más que adornar un rincón olvidado de tu hogar. Ellas trabajan sin descanso filtrando contaminantes nocivos mientras duermes y ofrecen remedios naturales para tu piel o estómago.

Transforma hoy tu espacio en un santuario de salud y paz con estas plantas El Aloe Vera es la reina indiscutible del botiquín natural en tu sala de estar. Sus hojas carnosas liberan oxígeno puro cuando cae la noche, ayudando a un mejor descanso nocturno. Si sufre una quemadura o herida leve, el gel interior ofrece un alivio inmediato y muy fresco. Tener una maceta cerca garantiza un remedio eficaz y rápido al alcance de tu mano siempre.

Aunque no lo creas el aloe vera necesita un cuidado especial. Foto: Archivo Aunque no lo creas el aloe vera necesita un cuidado especial. Foto: Archivo La Lengua de suegra tiene fama de ser casi inmortal y resiste cualquier descuido involuntario. Es experta en atrapar tóxicos volátiles como el benceno que flotan sin que los veas. Ponla en tu dormitorio para asegurar un aire limpio y puro durante todas tus horas de sueño. Su estructura vertical y firme aporta un toque de elegancia moderna y robusta a cualquier habitación.