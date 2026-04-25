Caso Nora Dalmasso: cuestionan a fiscales por no pedir un ADN clave hace 18 años

El jury contra los fiscales del caso Nora Dalmasso , Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, sumó una nueva audiencia en Córdoba atravesada por fuertes cuestionamientos. La querella volvió a poner el foco en la falta de respuestas sobre una decisión clave: por qué no se ordenó en su momento el ADN a Roberto Bárzola.

Se trata del parquetista que hoy es apuntado como autor del crimen.

Durante la jornada del viernes declaró el empresario Miguel Rohrer, conocido como “el francés”, quien fue mencionado en la causa por Marcelo Macarrón. Sin embargo, volvió a desligarse del hecho y negó cualquier vínculo con el asesinato.

En paralelo, la defensa propuso nuevas testimoniales que se incorporarán en las próximas audiencias, entre ellas las de los exfiscales generales de la provincia Gustavo Vidal Lascano y Darío Vezzaro, además de Pablo Jávega, quien intervino en la etapa final del expediente.

Además, presentarán testimonio Julio Rivero, el fiscal de Cámara que absolvió a Marcelo Macarrón y pidió que nombren a Nora Dalmasso como víctima de violencia de género y que solicitó la continuidad de la investigación. En la misma audiencia también expondrá la fiscal de Cámara de Río Cuarto, Rosario Fernández López.

fiscales del caso nora dalmasso

Cuestionamiento a los fiscales del caso Nora Dalmasso

Por su parte, la abogada defensora de Macarrón, Mariángeles Mussolini, que en esta instancia se presenta como querella, señaló: “Veo como que siguen sin responder (los fiscales). Durante el inicio de la primera audiencia pregunté por qué no tomaron el ADN positivo”.

En este sentido, se refirió que durante la causa investigaron a Roberto Bárzola, pero que no tomaron la prueba genética que, 18 años después, con la causa prescripta, permitió determinar si fue el parquetista quien la mató.

Según la letrada, los cuestionados “tomaron actitudes evasivas, discutieron y removieron cosas que no tienen nada que ver con este proceso, pero que sí se vincula con su defensa”.

Por tanto, insistió: “Ninguno de los tres respondió porque no lo solicitaron en tiempo y forma que es lo que hace que estemos luchando por la no prescripción de la causa”.