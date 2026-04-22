Crimen de Nora Dalmasso: el crudo relato de los Macarrón sobre las culpabilidades del asesinato

La primera jornada del jury de enjuiciamiento contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro marcó un momento de tensión y dolor. Los tres magistrados, acusados de mal desempeño y negligencia grave en la investigación del crimen de Nora Dalmasso , escucharon durante la tarde del martes las duras acusaciones de la familia Macarrón, quienes aseguraron que los fiscales montaron "novelas" judiciales en lugar de investigar las pruebas existentes.

El viudo de Nora Dalmasso , quien fue absuelto en 2022, inició su testimonio con una crítica feroz al desempeño de los procuradores. "En vez de tomar una conducta de contención familiar, actuaron culpando siempre a la familia . Nunca se les iluminó el cerebro para pensar en otras pruebas, y eso que había pruebas suficientes con los parquetistas", disparó, en referencia a Roberto Bárzola , señalado ahora por la familia como el verdadero autor.

Macarrón no evitó el cruce directo con el fiscal Javier Di Santo , quien se había quebrado en llanto horas antes frente al jurado: "¿Se largó a llorar en esta sala? Es una vergüenza para la provincia. ¿Por qué no lloró 19 años atrás? Hubiese llorado como lloré yo", sentenció el médico.

Además, reveló las secuelas físicas y emocionales que le dejó el proceso: confesó haber sufrido alcoholismo —del cual se recuperó tras cuatro años de tratamiento y rehabilitación— y problemas cardíacos que derivaron en la colocación de cuatro stents.

Facundo Macarrón y la discriminación: "Me obligaron a salir del clóset"

El testimonio de Facundo Macarrón fue uno de los más impactantes de la jornada. El hijo de Nora, que fue imputado por Di Santo en los inicios de la causa, relató el trauma de ser señalado como "matricida" y sufrir la exposición forzada de su vida privada.

"Me arruinaron la juventud y hasta me obligaron a 'salir del clóset'. Se insinuaba que por ser gay uno 'tiende al delito'. Eso lo dijo un fiscal y su equipo", denunció Facundo, remarcando el sesgo discriminatorio de la investigación. "Me dejó un trauma, una desconfianza hacia lo que pueden hacer las personas y la poca protección que tenemos", añadió.

Valentina Macarrón: "Jávega encontró al culpable en dos años"

Por su parte, Valentina Macarrón declaró de forma virtual y recordó con indignación el paso de los tres fiscales por el expediente.

La víctima, Nora Dalmasso. Foto: Archivo MDZ Nora Dalmasso fue asesinada en noviembre de 2006 en Córdoba. Archivo MDZ

Sobre Javier Di Santo lamentó que, a pesar de haberle brindado confianza y acceso a su hogar, no llegara a la verdad tras diez años al frente del expediente, mientras que a Daniel Miralles lo acusó de haber imputado a su padre apenas una semana después de una declaración personal basándose únicamente en una fotografía. Finalmente, apuntó contra Luis Pizarro al poner en duda la veracidad de la hipótesis sobre el supuesto viaje relámpago que el viudo habría realizado desde Punta del Este para cometer el asesinato.

Valentina cerró su declaración destacando el trabajo del actual fiscal, Pablo Jávega, quien en solo dos años logró avanzar en una línea investigativa que, según la familia, confirma la culpabilidad de los trabajadores de parquet en la escena del crimen. "Necesitamos que la Justicia esté a la altura", concluyó.

Los fiscales acusados mantuvieron su postura inicial, negando las irregularidades y defendiendo sus actuaciones bajo el argumento de la complejidad de la causa. El jury continuará recibiendo pruebas y testimonios en las próximas semanas, con la fecha límite del 28 de mayo para conocer si serán destituidos o absueltos por su desempeño en uno de los casos más emblemáticos de la historia criminal argentina.