Tragedia en Brasil: murió una reconocida reina de belleza a solo nueve días de competir

La reina de belleza Maiara Cristina de Lima Fiel falleció repentinamente a los 31 años, cuando se preparaba para participar en un concurso.

La reina de belleza de Brasil falleció mientras se preparaba para un evento dentro de pocos días.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo, en Brasil, luego de que Maiara Cristina de Lima Fiel, de 31 años, falleciera repentinamente a causa de un infarto fulminante, a solo nueve días de participar en un certamen de belleza.

Cristina de Lima Fiel era una reconocida figura en este tipo de competencias en el país. En 2025 había sido consagrada como Miss Londrina y también obtuvo el primer puesto en el certamen Princesa Miss Sarandí.

Además, su repentina muerte se produjo a tan solo nueve días de una nueva competencia prevista para el 29 de abril en Cascavel, ciudad ubicada al oeste del estado de Paraná. Según contó su familia, ya se encontraba preparándose para el evento.

Qué se sabe de su muerte Según trascendió, Maiara murió en su casa de Sarandí y, de acuerdo con los médicos, no tenía antecedentes de problemas de salud. También indicaron que se le practicaron maniobras de reanimación, pero no logró sobrevivir al infarto súbito que sufrió.