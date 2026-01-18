Alerta de seguridad de WiFi: Cómo detectar y expulsar a los intrusos que roban tu señal

Aprende a verificar quién accede a su red WiFi de forma gratuita y sencilla para evitar que desconocidos afecten la velocidad y privacidad de su conexión.

La ralentización repentina de internet suele ser el primer síntoma de que alguien ajeno está utilizando nuestra red WiFi. La forma más eficaz de confirmar esta sospecha es ingresando directamente al panel de control del router. Para ello, basta con introducir la dirección IP del equipo en cualquier navegador.

Una vez dentro del sistema, mediante las credenciales de administrador, el usuario puede acceder a la sección de "Dispositivos conectados" o "Clientes DHCP", donde se despliega una lista en tiempo real de cada celular, computadora o televisor que está consumiendo ancho de banda de su WiFi.

Router WiFi - Interna 3 Adiós al WiFi lento. Herramientas externas para el control total del WiFi Para quienes prefieren no navegar por menús técnicos, existen alternativas más visuales y automáticas. En computadoras con Windows, programas gratuitos como Wireless Network Watcher escanean la red en segundos, revelando nombres de dispositivos y direcciones MAC intrusas. Por otro lado, los usuarios que cuentan con sistemas más modernos, como el WiFi Mesh, pueden gestionar todo desde aplicaciones móviles oficiales del fabricante. Estas apps no solo muestran quién está conectado, sino que permiten bloquear el acceso a cualquier dispositivo sospechoso con un solo toque desde la pantalla del celular.